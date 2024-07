Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tengen

Lkr. Konstanz) Einfamilienhaus nach Gebäudebrand nur noch teilweise bewohnbar (25.07.2024)

Tengen (ots)

Sachschaden in Höhe von etwa 300.000 Euro ist am Donnerstagabend bei einem Gebäudebrand in der Altstadt von Tengen entstanden. Gegen 18:45 Uhr teilte der Hausbesitzer über Notruf mit, dass ein Feuer in seinem Wohnhaus in der Stadtstraße ausgebrochen war. Durch das schnelle Eingreifen der alarmierten Freiwilligen Feuerwehr Tengen konnte der Brand schnell abgelöscht und ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude verhindert werden. Das Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung ist in Folge des Brandgeschehens nur noch teilweise bewohnbar. Durch den Gebäudebrand wurde niemand verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell