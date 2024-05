Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Mann schlägt Bundespolizistin ins Gesicht

Landau (ots)

Am 18. Mai 2024 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei gegen 18:15 Uhr einen 27-jährigen Deutschen im Hauptbahnhof Landau. Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Bundespolizisten fest, dass gegen den Mann eine Fahndungsnotierung vom Polizeipräsidium Bonn als vermisste Person bestand. Nach Rücksprache mit der ausschreibenden Behörde und den Eltern des Deutschen, sollte dieser mit dem Zug nach Saarburg fahren. Als die Streife mit dem Mann auf den Zug wartete, griff dieser unvermittelt die Beamten an und schlug einer Polizistin ins Gesicht. Der 27-Jährige wurde daraufhin gefesselt. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Mann in das Pfalzklinikum nach Klingenmünster eingeliefert. Die Bundespolizistin konnte ihren Dienst fortsetzen. Gegen den 27-jährigen Deutschen wurde ein Strafverfahren wegen tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung eingeleitet.

