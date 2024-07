Polizeipräsidium Konstanz

Schönwald im Schwarzwald

Schwarzwald-Baar-Kreis) Tödlicher Motorradunfall (25.07.2024)

Schönwald im Schwarzwald (ots)

Ein tödlicher Motorradunfall hat sich am Donnerstagnachmittag auf der K5728 zwischen St. Georgen und Schönwald ereignet. Gegen 17:10 Uhr befuhr ein 29-jähriger Yamaha-Fahrer die Kreisstraße in Richtung Schönwald, als er in einer Rechtkurve vermutlich in Folge überhöhter Geschwindigkeit nach links auf die Gegenfahrbahn geriet. Ein ordnungsgemäß entgegenkommender 57-jähriger Daimler-Fahrer versuchte noch nach rechts auszuweichen, konnte aber eine Kollision mit dem 29-Jährigen nicht mehr verhindern. Der Motorradfahrer kam zu Sturz und verstarb noch vor Ort an der Unfallstelle. Der 57-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein örtliches Klinikum eingeliefert. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden vor Ort durch die Spezialisten des Verkehrsdienstes Zimmern ob Rottweil aufgenommen. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der verstorbene Motorradfahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und das Kraftrad ohne Verkehrszulassung genutzt wurde. Außerdem war die Yamaha bereits vor mehreren Jahren in Luxemburg entwendet worden.

