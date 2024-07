Schönwald im Schwarzwald (ots) - Ein tödlicher Motorradunfall hat sich am Donnerstagnachmittag auf der K5728 zwischen St. Georgen und Schönwald ereignet. Gegen 17:10 Uhr befuhr ein 29-jähriger Yamaha-Fahrer die Kreisstraße in Richtung Schönwald, als er in einer Rechtkurve vermutlich in Folge überhöhter ...

mehr