Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Wüsten. Tageswohnungseinbruch.

Lippe (ots)

Am Montag (06.05.2024) zwischen 11:15 Uhr und 13 Uhr drangen unbekannte Täter in eine Wohnung in der Kirchheider Straße ein. Sie öffneten gewaltsam eine Terrassentür, um in das Erdgeschoss zu gelangen. Anschließend durchsuchten sie mehrere Zimmer. Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch unklar, ob etwas entwendet wurde. Das Kriminalkommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 zu melden.

