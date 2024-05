Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe. Weißer SUV flüchtet nach Verkehrsunfall.

Lippe (ots)

Am 27.04.2024 gegen 11:00 Uhr ereignete sich in Leopoldshöhe ein Verkehrsunfall, bei dem ein weißer SUV unerlaubt vom Unfallort flüchtete. Eine 20-jährige Radfahrerin aus Herford fuhr zu diesem Zeitpunkt die Straße "An der Windwehe" in Richtung Bechterdisser Straße entlang. Unmittelbar nach der Einmündung Döldisser Bruch wurde sie von dem weißen SUV überholt. Dabei touchierte der rechte Außenspiegel des Autos den Oberarm der Radfahrerin, woraufhin diese stürzte und leicht verletzt wurde. Der Fahrer des weißen SUV entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die verletzte Radfahrerin zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zum unfallbeteiligten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat der Polizei Lippe unter der Telefonnummer 05231 6090 in Verbindung zu setzen.

