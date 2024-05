Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg-Großenmarpe. Jugendliche auf Dach der Grundschule.

Lippe (ots)

Am Freitagnachmittag (03.05.2024) gegen 17 Uhr kletterten mehrere Jugendliche auf das Dach der Grundschule in Großenmarpe und öffneten dort vermutlich ein Oberlicht. Die Polizei Lippe konnte drei 13- und 14-jährige Jungen aus Blomberg als Tatverdächtige identifizieren. Die Jugendlichen wurden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Zeugen, die weitere Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 6 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell