POL-KN: (Hilzingen, Lkr. Konstanz) Unbekannter bricht roten Kia auf (25.07.2024)

Blumberg (ots) - Am Donnerstag hat sich in Blumberg in der Tevesstraße eine Verkehrsunfallflucht ereignet. Gegen 17:15 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Autofahrer einen ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten grauen 3er BMW. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um die ...

