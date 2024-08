Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Weitere Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 06.08.2024

PI Leer/Emden (ots)

++Fahren ohne Fahrerlaubnis++

Emden - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 05.08.2024 befuhr eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Emden gegen 18:22 Uhr die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Petkumer Straße. In Höhe der Straße "Junkershof" kam den Einsatzkräften ein Pkw entgegen, welcher mit zwei männlichen Personen besetzt war. Der Fahrer des Pkw war der Streifenwagenbesatzung zudem bekannt und verfügt derzeit über keine gültige Fahrerlaubnis. Der 37-järhige bog daher zügig in die Straße "Junkershof" ein und versuchte, sich in einem anliegenden Wohnhause zu verbergen. Dabei ließ er seinen Beifahrer an dem Pkw zurück. Die Einsatzkräfte konnten den Mann mit Wohnsitz in Emden antreffen und mit dem Vorwurf konfrontieren. Der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

