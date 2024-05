Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf: Ortsschild entwendet - Wer kann Hinweise geben?

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Unbekannte entwendeten in der Zeit vom 17. bis 21. Mai das Ortseingangsschild der Stadt Heilbad Heiligenstadt. Das Schild war an der Landstraße 1074 ("Westspange" Ortsumfahrung Heiligenstadt) aus Richtung Uder mit Schrauben an einer dafür vorgesehenen Halterung befestigt. Die Schrauben wurden gelöst, sodass das Schild aus der Halterung entnommen werden konnte. An der Haltekonstruktion entstand kein weiterer Sachschaden.

Die Polizeiinspektion Eichsfeld hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht nun nach Zeugen der Tat, oder Hinweisgebern, die Angaben zu den Tätern machen können. Sie werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 03606/6510 zu melden.

Aktenzeichen: 0129732

