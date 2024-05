Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Nordhausen (ots)

An der Kreuzung des August-Bebel-Platzes und der Töpferstraße stieß am Donnerstagabend ein Lastkraftwagen mit einem Auto zusammen. Beide Fahrzeuge fuhren ersten Ermittlungen nach von dem August-Bebel-Platz, aus Richtung Taschenberg, in die Töpferstraße ein. Der Pkw befand sich auf der Fahrspur in Richtung Stolberger Straße. Der Lkw hatte sich zunächst falsch eingeordnet und beabsichtigte den Spurwechsel in Richtung Stolberger Straße vollziehen. Hierbei stießen die Fahrzeuge zusammen, wodurch die Fahrer des Autos leicht verletzt wurde. An der Unfallstelle kam es zu Verkehrsbehinderungen.

