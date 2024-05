LPI-NDH: Brand in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

Niedersachswerfen (ots) - Am Donnerstagnachmittag kollidierten drei Fahrzeuge im Kreuzungsbereich der Vater-Jahn-Straße und Nordhäuser Straße. Ersten Ermittlungen zufolge missachtete eine Unfallbeteiligte das rote Lichtzeichen der Ampelanlage, wodurch es in der Folge zur Kollision mit den Fahrzeugen der berechtigt Einfahrenden Pkw in den Kreuzungsbereich kam. Durch den Aufprall der Fahrzeuge verletzten sich alle drei ...

