LPI-NDH: Rotlicht missachtet

Nordhausen (ots) - An der Kreuzung des August-Bebel-Platzes und der Töpferstraße stieß am Donnerstagabend ein Lastkraftwagen mit einem Auto zusammen. Beide Fahrzeuge fuhren ersten Ermittlungen nach von dem August-Bebel-Platz, aus Richtung Taschenberg, in die Töpferstraße ein. Der Pkw befand sich auf der Fahrspur in Richtung Stolberger Straße. Der Lkw hatte sich zunächst falsch eingeordnet und beabsichtigte den ...

mehr