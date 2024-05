Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 70-Jährigen bestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Mittwochabend (15.05.2024) an der Straße Am Wildwechsel einen 70-Jährigen bestohlen. Der Senior war gegen 20.10 Uhr dabei, seine Haustür aufzuschließen, als der Dieb von hinten an den Mann herantrat und unvermittelt dessen Tasche, in der sich eine Geldbörse mit persönlichen Papieren aus der Hand riss. Als der 70-Jährige um Hilfe rief, flüchtete der Unbekannte über einen Fußweg Richtung Waldburgstraße. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten nach dem Dieb, trafen ihn aber nicht mehr an. Er war etwa 20 Jahre alt, zirka 180 Zentimeter groß und hatte blonde, kurzrasierte Haare. Zur Tatzeit trug er einen schwarzen Pullover ohne Kapuze, eine schwarze Jogginghose und eine schwarze Baseballkappe. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 beim Polizeirevier 4 Balinger Straße zu melden.

