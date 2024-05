POL-S: Unfall mit Streifenwagen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Unbekannte haben am Mittwoch (15.05.2024) in der Sophienstraße und der Hohe Straße Pedelecs gestohlen. Der 56 Jahre alte Besitzer stellte sein graues Pedelec der Marke Cube gegen 08.00 Uhr an einem Fahrradständer in der Sophienstraße ab und sicherte es mit einem Kettenschloss. Eine Zeugin gab an, das Fahrrad gegen 17.00 Uhr noch gesehen zu haben. Als der Besitzer gegen 20.30 Uhr wegfahren ...

mehr