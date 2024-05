Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Fahrausweisprüfer angegriffen - Polizei fahndet mit Lichtbildern nach Tatverdächtigen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Die Polizei fahndet mit Lichtbildern aus einer Überwachungskamera nach mehreren Männern, die im Verdacht stehen, am 05.04.2024 in der S-Bahn der Linie 4 zwei 22 und 23 Jahre alte Fahrausweisprüfer angegangen zu haben. (siehe Pressemitteilung vom 15.04.2024: https://t1p.de/09uo9) Eine Fahndung nach den Flüchtigen verlief bislang ohne Erfolg. Einer der Tatverdächtigen hatte schwarze Haare und trug schwarze Schuhe mit weißer Sohle, eine Umhängetasche der Marke Adidas mit drei weißen Streifen, eine schwarze Daunenjacke und eine schwarze Hose. Ein zweiter hatte ebenfalls schwarze Haare, die seitlich rasiert waren und trug eine schwarze Hose, eine braune Jacke mit schwarzer Kapuze und schwarze Schuhe. Der Dritte trug eine schwarze Daunenjacke, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe. Ein weiterer Tatverdächtiger hatte eine weiße Mütze mit Aufdruck, eine schwarze Jacke mit Kapuze, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe mit weißen Sohlen an. Der fünfte trug einen schwarzen Pullover mit auffälligem weißem Aufdruck am Rücken, eine graue oder blaue Hose und hatte einen Rucksack dabei. Alle sollen etwa 18 bis 25 Jahre alt sein, einer der Tatverdächtigen soll einen blauen Gips am rechten Handgelenk getragen haben. Zeugen und Personen, die Hinweise zur Herkunft des Pullovers mit dem auffälligen Aufdruck auf dem Rücken geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 beim Raubdezernat zu melden. Die Fahndung ist unter folgendem Link abrufbar: https://t1p.de/in7of

