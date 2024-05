Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Diebe unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Unbekannte haben am Montag (13.05.2024) an der Schwieberdinger Straße ein Pedelec und am Porscheplatz einen E-Scooter gestohlen. Der 26 Jahre alte Besitzer eines roten Pedelecs schloss dieses gegen 12.30 Uhr an der Schwieberdinger Straße 130 an. Als er um 21.15 Uhr zurückkehrte, war sein Pedelec der Marke Corratec im Wert von zirka 4500 Euro nicht mehr da. Der 46 Jahre alte Besitzer eines schwarzen E-Scooters der Marke Segway schloss diesen gegen 15.00 Uhr am Porscheplatz an. Um 21.20 Uhr stellte er fest, dass es nicht mehr da war. Zeugen des Vorfalls am Porscheplatz werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903800 beim Polizeirevier 8 Kärntner Straße zu melden und Zeugen des Vorfalls an der Schwieberdinger Straße unter der Rufnummer +4971189903700 beim Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße.

