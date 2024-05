LPI-GTH: Zeugenaufruf: Trickdiebstahl in Creuzburg

Creuzburg (ots) - Am Freitag, dem 10.05.2024 wurde in der Bahnhofstraße ein beschädigtes Wahlplakat festgestellt. Der verursachte Schaden beläuft sich auf etwa 500 EUR. Vermutlich wurden die Beschädigungen am vorherigen Himmelfahrtstag verursacht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer 0120463/2024) zu melden. (ms) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

