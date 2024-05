LPI-GTH: Zeugenaufruf: Sachbeschädigung an Wahlplakat

Eisenach (ots) - Am 10.05.2024 kam es gegen 17 Uhr zu einem Brand im Bereich eines Gebäudes in der Karl-Marx-Straße. Das Haus wurde in der Vergangenheit bereits mehrfach rechtswidrig betreten und auf dem Grundstück sowie im Gebäude Feuer gelegt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer 0120500/2024) zu melden. (ms) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

