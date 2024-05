LPI-GTH: Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Thörey (ots) - Am 11.05.2024 im Zeitraum von 08:30 Uhr - 19:40 Uhr verursachten eine oder mehrere unbekannte Personen Sachschaden in Höhe von 600 Euro an einem Pkw Opel, der auf einem Pendlerparkplatz in der Ortslage Thörey in der Thöreyer Straße geparkt wurde. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Arnstadt - Ilmenau unter der Rufnummer 03677/601124 (Bezugsnummer 0121225/2024) entgegen. (nn) Rückfragen bitte ...

mehr