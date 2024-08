Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 06.08.2024

PI Leer/Emden (ots)

++Flucht mit gestohlenem Fahrzeug++

Westoverledingen - Flucht mit gestohlenem Fahrzeug

Nachdem es bereits am 02.08.2024 in Westoverledingen an der Erfurter Straße zu dem Diebstahl eines Pkw BMW gekommen war, konnte das betreffende Fahrzeug in den gestrigen Abendstunden gegen 21:35 Uhr von einem Zeugen im Bereich Ihren gesichtet werden. Der Mitteiler versuchte, den Wagen zu verfolgen, wurde jedoch bemerkt und verlor dann den Sichtkontakt. Umgehend eingesetzte Kräfte der Polizeiinspektion Leer/Emden suchten die genannten Örtlichkeiten ab. Kräfte der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim unterstützen die Suche im südlichen Landkreis und sicherten neuralgische Punkte ab. Gegen 23:30 Uhr konnten Kräfte der Leeraner Polizei auf der Deichstraße Sichtkontakt zu dem entwendeten und mit zwei Personen besetzten Pkw aufbauen. Da das Fahrzeug jedoch ohne Schaden nicht anzuhalten war und der Fahrer mit hoher Geschwindigkeit flüchtete, wurde die Verfolgung verlangsamt, um auch einen schweren Unfall zu vermeiden. Wenig später gaben die Täter das Fahrzeug aber auf und stellten es an der Deichverteidigungsstraße Süd ab. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und abtransportiert. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

