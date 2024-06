Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Zeuge nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Freiburg

Am Dienstag, 04.06.2024, gegen 12:30 Uhr, kam es in der unteren Hauptstraße in WT-Tiengen zu einer Verkehrsunfallflucht. An einem dort entlang der Straße geparkten Mini wurde der komplette Außenspiegel abgefahren. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Der Verursacher fuhr weiter. Ein unbekannter Zeuge beobachtete das Unfallgeschehen, notierte sich das Kennzeichen und gab es der Minibesitzerin weiter. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen bittet diesen Zeugen, sich zu melden (Kontakt 07751 8316-0).

