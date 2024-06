Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Motorradfahrer muss ins Krankenhaus

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 04.06.2024, gegen 16:30 Uhr, kam ein Motorradfahrer nach einem Verkehrsunfall auf der L 152 am Ortsausgang von Bad Säckingen ins Krankenhaus. Der 18-jährige war in Fahrtrichtung Rippolingen auf eine Verkehrsinsel gefahren. Er stürzte und zog sich dabei eine Frakturverletzung zu. Zur weiteren medizinischen Versorgung kam er mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell