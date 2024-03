LPI-NDH: Verkehrsunfall

Breitenworbis (ots) - Am 08.03.2024 gegen 13:00 Uhr beabsichtigte der Fahrer eines PKW VW in der Lindeistraße in Breitenworbis rückwärts Auszuparken. Dabei stie er mit dem Fahrzeugheck gegen eine Mauer. dabei entstand am PKW ein Schaden in Höhe von ca. 500,-EUR. An der Mauer entstand kein Schaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Eichsfeld Telefon: 03606 6510 E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de ...

