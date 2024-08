Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 12.08.2024

PI Leer/Emden (ots)

++Unfallflucht - Zeugen gesucht++Schwerer Verkehrsunfall mit alleinbeteiligten Fahrzeug++Trunkenheit im Verkehr++Nach Hausfriedensbruch ins Gewahrsam++

Leer - Unfallflucht- Zeugen gesucht

In der Nacht vom 07.08.2024, 20:00 Uhr auf den 08.08.2024, 02:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken einen in der Annenstraße geparkten Pkw Citroen. Im Anschluss entfernte er sich, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei Leer gebeten.

Moormerland - Schwerer Verkehrsunfall mit alleinbeteiligten Fahrzeug

Am 10.08.2024 kam es um 06:06 Uhr auf der A31 in Fahrtrichtung Emden zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 18-jährige Frau aus Samtgemeinde Holtriem befuhr die A 31 in genannter Richtung und hatte die Absicht an der Anschlussstelle Neermoor die Autobahn zu verlassen. Im dortigen Kurvenbereich kam sie bei hoher Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dort befindlichen Leitpfosten und der Leitplanke, woraufhin sich der Pkw überschlug und im Sichtdreieck liegen blieb. Bei dem Unfall wurden die 18-jährige und ihre 22-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Eingesetzte Rettungsdienstkräfte und die Feuerwehr nahmen die Aufgaben bei der Befreiung aus dem Pkw und der anschließenden medizinischen Erstversorgung vor. Anschließend wurden die beiden Frauen in umliegende Krankhäuser verbracht. Der Pkw wurde von einem Fachunternehmen geborgen. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen und die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Rhauderfehn - Trunkenheit im Verkehr

Am 11.08.2024 wurde der Polizei Leer mitgeteilt, dass im Bereich Rhauderfehn ein Fahrzeugführer mit einem Fahrzeug aufgefallen sei, welcher den Eindruck einer Alkoholisierung aufwies. Aufgrund der Beschreibung von Fahrer und Fahrzeug konnte die betreffende Person in Rhauderfehn auf der 3.Südwieke einer Kontrolle unterzogen werden. Auf Ansprache teilte der 40-jährige Fahrzeugführer mit, dass er keinen Führerschein für den mitgeführten Wagen besitze. Auf den Vorhalt, dass ebenfalls der Verdacht einer erheblichen Alkoholisierung bestünde, stimmte der Mann mit Wohnsitz in Rhauderfehn einem Atemalkoholtest zu, welcher ein Ergebnis von 2,92 Promille anzeigte. Das mitgeführte Fahrzeug, zu welchem der 40-jährige mitteilte, dass es ohne das Wissen des Eigentümers mit sich führte, wurde gesichert abgestellt. Der Schlüssel wurde sichergestellt und der Fahrzeugführer musste die Einsatzkräfte zur Abgabe einer Blutprobe zur Dienststelle begleiten.

Leer - Nach Hausfriedensbruch ins Gewahrsam

Nachdem sich zwei Brüder 42 Jahre und 40 Jahre alt) auf dem Gelände einer Diskothek pöbelnd und randalierend aufhielten und Mitarbeiter dort beschimpften, wurde ihnen das Betreten des gesamten Bereiches von dem Verantwortlichen untersagt und sie erhielten die Aufforderung zu gehen. Dieses kamen sie nicht nach, woraufhin die Polizei hinzugezogen wurde. Seitens der Einsatzkräfte wurde ein Platzverweis ausgesprochen, gegen den sich der 42-jährige verwehrte, obwohl sein Bruder ihn bereits zu einem Taxi führen wollte. Sich ebenfalls gegen die Maßnahme des Bruders wehrend, erhöhte er seine Aggression und beleidigte die Einsatzkräfte, die ihm nochmal die Chance gaben, das Gelände zu verlassen. Als er auch auf weitere Aufforderungen nicht reagierte wurde ihm die Ingewahrsamnahme eröffnet und auch durchgesetzt. Damit war dann auch der 40-jährige Bruder, der bisher nur Zeuge der Sachlage war, nicht einverstanden und solidarisierte sich mit dem Verursacher und griff verbal in das Geschehen ein. Dieses konnte aber unterbunden werden und der 42-jährige wurde, wie angekündigt, in vorläufigen Gewahrsam genommen.

