POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 13.08.2024

Leer - Verkehrsunfall - Zeugen gesucht++

Am 12.08.2024 kam es um 15:40 Uhr zu einem Unfall auf dem Osseweg und Höhe des Ostermeedlandweg. Ein 19-jähriger Mann aus Leer befuhr den Osseweg in Richtung Südring. Zur gleichen Zeit befuhr ein 58-jähriger Mann aus Leer den Osseweg in gleicher Richtung mit seinem Motorroller. Aus ungeklärter Ursache befinden sich die beiden Verkehrsteilnehmer auf einmal auf gleicher Höhe und touchieren sich seitlich. Dadurch kam der 58-jährige zu Fall und verletzte sich schwer. Der Motorroller schleuderte noch auf der Fahrbahn und traf dann eine dort mit ihrem Fahrrad in gleicher Richtung fahrende 51-jährige Frau aus Westoverledingen, die dadurch ebenfalls stürzte. Die Frau blieb nach ersten Erkenntnissen vor Ort unverletzt. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der genaue Hergang konnte anhand der ersten Aussagen nicht vollends rekonstruiert werden, weshalb die Polizei Leer Zeugen des Unfalles bittet, die Dienststelle zu kontaktieren.

Emden - Zeugen für eine Unfallflucht gesucht

Am 12.08.2024 kam es gegen 11:15 Uhr auf der Fletumer Straße zu einer Unfallflucht, als eine derzeit noch zu ermittelnde Fahrradfahrerin mit ihrem Fahrrad auf dem rechten Gehweg in Richtung Cirksenastraße unterwegs war und in Höhe der Hausnummer 21 gegen einen dort geparkten Pkw Mercedes stieß. Dabei verursachte sie Schaden an dem Fahrzeug und entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, die Emder Polizei zu kontaktieren.

Leer - Fortgesetzter hoher Schaden durch Akku-Diebstahl

Bereits im Juni berichtete die Polizei über mehrere Fälle von Akku-Diebstählen aus Leih-Elektrorollern. Die kleinen Flitzer in der markanten seegrünen Farbe sind nach wie vor an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet zum Zwecke der schnellen Fortbewegung im Stadtgebiet aufgestellt. Seit Pfingsten 2024 werden der Polizei mehrere Fälle von Akku-Diebstählen an den Fahrzeugen mitgeteilt. Und nach den aktuellen polizeilichen Erkenntnissen reißt die Serie der Diebstähle nicht ab und führt auch bis in den Juli und länger fort und wurde in verschiedenen Stadtbereichen festgestellt. Zuletzt im Bereich Groninger Straße und Leerort. Die Polizei weist daraufhin, dass bei diesen Rollern, nicht wie üblich, die Sitzbank einfach hochgeklappt und das Akku entnommen werden kann. Es sind dann noch weitere Arbeitsschritte notwendig. Wenn aber jemand Personen beobachtet hat, die sich an einem solchen Roller zu schaffen gemacht haben, kann davon ausgegangen werden, dass ein Diebstahl beobachtet wurde. Bei diesen Taten wurde bislang ein Gesamtwert an Schäden in Höhe von gut 20.000 Euro verursacht, davon machen die entwendeten Roller-Akkus allein einen Schaden von mehr als 16.000 Euro aus. Das zuständige Fachkommissariat der Polizei Leer/Emden führt die Ermittlungen in diesen Fällen und bittet mögliche Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben könnten, sich mit der Dienststelle in Leer in Verbindung zu setzen.

Emden - Pkw mit Lack übergossen

In der Zeit vom 11.08.2024, 07:00 Uhr bis zum 12.08.2024, 13:00 Uhr kam es an der Arthur-Engler-Straße zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw VW. Das blaue Auto wurde von unbekannten Tätern mit grauer Lackfarbe übergossen, welche sich über die Frontscheibe und die Motorhaube verteilte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, die Emder Polizei zu informieren.

