LPI-NDH: Unsicherer Fahrradfahrer fällt Polizisten auf und versucht zu flüchten

Sondershausen (ots) - In der Gartenstraße ereignete sich am Donnerstagnachmittag gegen 16.35 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem eine 50-jährige Fahrerin eines Mazda leicht verletzt wurde. Zuvor hatte ein 80-Jähriger die Vorfahrtsregelung durch ein Stoppschild missachtet, wodurch es zur Kollision beider Fahrzeuge kam. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

