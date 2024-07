Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rettungshubschrauber bringt verletzten Motorradfahrer in Klinikum

Bad Frankenhausen (ots)

Auf der Bundesstraße 85, nahe Bad Frankenhausen, stürzte am Donnerstagnachmittag ein Motorradfahrer und verletzte sich schwer. In einer Kurve, in Fahrtrichtung des Kyffhäuserdenkmals, verlor er die Kontrolle über sein Zweirad, kam zu Fall und prallte gegen eine Schutzplanke. Sein Motorrad, eine Kawasaki, rutschte unter der Leitplanke hindurch und einen Hang hinunter. Der 19-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht. Das Kraftrad musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell