LPI-NDH: Betrunkener Radfahrer stürzt bei Verkehrskontrolle

Sondershausen (ots) - Ein länger andauernder Zwist zwischen zwei Männern gipfelte am Mittwochabend in der Frankenhäuser Straße in eine gefährliche Körperverletzung. Einer der Kontrahenten schlug auf den anderen mit einem Plastikeinkaufskorb ein und verletzte ihn am Kopf. Als die Beamten am Einsatzort, einen Supermarkt, eintrafen, war der Täter nicht mehr vor Ort. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. ...

mehr