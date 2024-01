POL-EU: Zu schnell unterwegs

Euskirchen (ots) - Am Freitag (26. Januar) randalierte eine 46-Jährige aus Euskirchen gegen 8.30 Uhr vor einer Notschlafstelle in der Kommerner Straße in Euskirchen. Die Frau schlug hierbei mehrfach auf eine Außenscheibe und beschädigte diese. Weiter trat die Frau ein Eingangstor ein. Zur Verhinderung von weiteren Straftaten wurde die 46-Jährige in Gewahrsam genommen und der Polizei Euskirchen zugeführt. Es wurde ...

mehr