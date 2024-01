POL-EU: Vor Notschlafstelle randaliert

Euskirchen (ots) - Am Sonntag (28. Januar) haben Unbekannte mehrere Fahrzeuge im Stadtgebiet von Euskirchen aufgebrochen. Im Zeitraum von 3 bis 13.30 Uhr wurden in der Straße Vogelrute in Euskirchen zwei Transporter von Unbekannten geöffnet. Die Unbekannten öffneten die Fahrzeuge auf unbekannte Weise. Aus den Fahrzeugen wurden Werkzeuge sowie Arbeitsmaschinen entwendet. Im Zeitraum von 7.10 bis 7.39 Uhr schlug ein Unbekannter auf der Gottfried-Disse-Straße in Euskirchen ...

