Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 16.08.2024

PI Leer/Emden (ots)

++ Verkehrsunfallflucht ++ Verkehrsunfall mit leicht verletztem Radfahrer ++

Emden - Verkehrsunfallflucht

Am 15.08.2024, zwischen 12:00 und 12:15 Uhr, kam es auf einem Parkplatz in der Pottgießerstraße in Emden zu einer Unfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ein- oder Ausparken einen ordnungsgemäß abgestellten grauen Citroën C1. An dem Citroën entstanden Kratzschäden an der Fahrertür, leichte Eindellungen sowie Kratzer am Außenspiegel auf der Fahrerseite. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Geschädigte, eine 82-jährige Frau aus Emden, hat den Vorfall zur Anzeige gebracht. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, sich bei der Polizei in Emden unter der Telefonnummer 04921/8910 zu melden.

Emden - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Radfahrer

Am 15.08.2024, gegen 08:15 Uhr, ereignete sich auf der Petkumer Straße in Emden ein Verkehrsunfall, bei dem ein 39-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde. Eine 19-jährige Fahrzeugführerin aus Emden befuhr mit ihrem Skoda Fabia die Petkumer Straße stadteinwärts und wollte nach links abbiegen. Dabei übersah sie den ebenfalls stadteinwärts fahrenden Radfahrer, der sich auf dem Radweg befand. Der Radfahrer versuchte durch eine starke Bremsung, eine Kollision zu vermeiden, kam jedoch zu Fall und verletzte sich leicht am Kopf und Bein. Der 39-Jährige wurde vor Ort medizinisch versorgt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell