POL-GT: Schwerer Verkehrsunfall in Borgholzhausen

Gütersloh (ots) - Halle (Westf.) (MK) - Die Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten 14-Jährigen aus Halle (Westf.) wurde eingestellt. Das Mädchen konnte am Sonntag (12.05.) in Borgholzhausen wohlbehalten angetroffen werden. Rückfragen bitte an: Polizei Gütersloh Pressestelle Polizei Gütersloh Telefon: 05241 869-2271 E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/ ...

