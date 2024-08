Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 15.08.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ Einfache Körperverletzung ++ Verkehrsunfallfluchten (2) ++ Verkehrsunfälle auf der Autobahn 31 (2) ++ Schwerer Verkehrsunfall ++

Leer - Einfache Körperverletzung

Am 14.08.2024, gegen 13:30 Uhr, ereignete sich in der Alten Marktstraße eine Körperverletzung zum Nachteil eines 46-jährigen Mannes aus Blomberg. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der Geschädigte in eine Auseinandersetzung mit zwei Insassen eines weißen BMW der X-Reihe mit Leeraner Kennzeichen. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurde der Geschädigte nach eigenen Angaben beleidigt und körperlich angegriffen. Die Täter entfernten sich im Anschluss mit dem genannten Fahrzeug vom Tatort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Leer/Emden zu melden.

Rhauderfehn - Verkehrsunfallflucht

Am 14.08.2024, zwischen 07:00 Uhr und 15:30 Uhr, wurde in der 1. Südwieke in Rhauderfehn ein ordnungsgemäß geparkter schwarzer Mitsubishi Lancer mit Leeraner Kennzeichen beschädigt. Die Fahrzeughalterin stellte bei ihrer Rückkehr fest, dass ein unbekannter Verursacher vermutlich beim Ausparken die linke Vorderseite ihres Fahrzeugs beschädigte und sich anschließend vom Unfallort entfernte, ohne seine Personalien zu hinterlassen oder den Schaden zu melden. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Rhauderfehn unter der Telefonnummer 04952/9230 zu melden.

Rhauderfehn - Verkehrsunfallflucht

Am 14.08.2024, zwischen 10:30 Uhr und 14:00 Uhr, ereignete sich eine weitere Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr den Hagiusring in Richtung Rajen und bog anschließend nach rechts in Richtung Untenende ab. Während des Abbiegevorgangs kam der Fahrer zu weit nach rechts und kollidierte mit einem Begrenzungszaun sowie einem Hinweisschild eines Lebensmitteldiscounters. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder dem flüchtigen Fahrzeug geben können.

Weener - Verkehrsunfall auf der A31

Am 14.08.2024, gegen 16:10 Uhr, ereignete sich auf der A31 in Höhe der Anschlussstelle Weener ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Eine 26-jährige Fahrzeugführerin aus Leer war mit ihrem Porsche Cayenne auf dem Beschleunigungsstreifen der Anschlussstelle Weener in Fahrtrichtung Emden unterwegs, als sie einer Wasserlache ausweichen wollte und dabei auf den Hauptfahrstreifen geriet. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 54-jährige Fahrer eines Sattelzugs aus Emden, der auf dem Hauptfahrstreifen unterwegs war, auf den Überholfahrstreifen aus. Dabei übersah er den 59-jährigen Fahrer eines Carthago Malibu aus Greven, der sich auf dem Überholfahrstreifen neben ihm befand. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß zwischen dem Sattelzug und dem Wohnmobil. Glücklicherweise blieben alle Beteiligten unverletzt. An den Fahrzeugen des Sattelzugs und des Wohnmobils entstand Sachschaden, jedoch blieben beide Fahrzeuge fahrbereit. Der Porsche Cayenne blieb unbeschädigt.

Weener - Verkehrsunfall auf der A31

Am 14.08.2024, gegen 19:15 Uhr, kam es auf der A31 in Fahrtrichtung Bottrop zwischen den Anschlussstellen Jemgum und Weener zu einem Verkehrsunfall. Ein 36-jähriger Fahrer aus Winschoten verlor aufgrund der nassen Fahrbahn die Kontrolle über seinen BMW M440i, während er den Überholfahrstreifen befuhr. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern, prallte zunächst gegen die Seitenschutzplanke und anschließend in die Mittelschutzplanke. Glücklicherweise blieben der Fahrer und die vier weiteren Insassen, die ebenfalls aus Winschoten stammen, unverletzt. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache und bittet um besondere Vorsicht bei nasser Fahrbahn.

Hesel - Schwerer Verkehrsunfall

Am 14.08.2024, gegen 20:20 Uhr, ereignete sich auf der K3 zwischen Neukamperfehn und Hesel ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Fahrer aus Moormerland verlor bei einsetzendem Regen in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Hyundai Getz. Der Wagen geriet ins Rutschen, kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach im Graben liegen. Der Fahrer konnte von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden und erlitt lediglich eine leichte Schnittverletzung an der Hand. Er wurde zunächst vor Ort medizinisch versorgt und anschließend zur weiteren Untersuchung in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

