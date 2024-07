Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Waldhof: Sachbeschädigung an Straßenbahnhaltestelle - Zeugen gesucht!

Mannheim-Waldhof (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 00.30 Uhr, wurde der Polizei eine Sachbeschädigung an einer Straßenbahnhaltestelle am Waldhof Bahnhof in Mannheim mitgeteilt. Die eingesetzten Beamten konnten vor Ort den Anzeigeerstatter antreffen. Durch diesen wurde mitgeteilt, dass es sich bei den Tätern augenscheinlich um Jugendliche im Alter zwischen 14 - 16 Jahren gehandelt hatte. Nachdem diese die Straßenbahnhaltestelle mit Steinen beworfen hatten entfernten sie sich zu Fuß in Richtung des Taunusplatzes.

Die beiden Täter wurden wie folgt beschrieben: Jugendliche, zw. 14-16 Jahren, einer schwarz gekleidet, einer weiß gekleidet mit Bauchtasche.

Durch den Steinebewurf wurde die Scheibe der Haltestelle komplett zerstört. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang noch nicht bekannt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder den Tätern geben können werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, Tel. 0621/77769-0, in Verbindung zu setzen.

