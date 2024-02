Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Beim Auffahren auf Autobahn von Fahrbahn abgekommen - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Beim Auffahren auf die Autobahn kam am Samstag, 24.02.2024, gegen 14.40 Uhr, ein 26-jähriger Pkw-Fahrer von der Fahrbahn ab. Er fuhr an der Anschlussstelle Rheinfelden-Mitte in Fahrtrichtung Schweiz auf die Autobahn A 861 auf und kam aus hier nicht bekannter Ursache ins Schleudern. Er schleuderte mit seinem Pkw von dem Beschleunigungsstreifen über zwei Fahrstreifen und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Es wurde niemand verletzt. Am Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Insgesamt wurden vier Elemente sowie sieben Pfosten der Mittelschutzplanke beschädigt.

