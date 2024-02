Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfallflucht auf Autobahn A 98 - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 25.02.2024, gegen 14.50 Uhr, befuhr eine 31-jährige Frau mit einem Porsche Cayenne den linken Fahrstreifen auf der Autobahn A 98 in Fahrtrichtung Weil am Rhein, als in Höhe der Anschlussstelle Kandern ein weißes Fahrzeug mit Freiburger-Kennzeichen unvermittelt von dem rechten Fahrstreifen auf den linken Fahrstreifen gewechselt haben soll. Die 31-Jährige musste wohl stark abbremsen und nach links ausweichen um eine Kollision zu verhindern. Dabei touchierte sie die Mittelschutzplanke. Das weiße Fahrzeug mit Freiburger-Kennzeichen fuhr weiter. Am Porsche entstand ein Sachschaden von etwa 7.000 Euro.

Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem gesuchten Fahrzeug geben können.

