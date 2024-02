Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Unfallflucht auf der Autobahn A 5 - Polizei sucht Zeugen

Am Freitag, 23.02.2024, gegen 18.20 Uhr, befuhr ein 30-jähriger Mann mit seinem BMW Cabrio den linken Fahrstreifen der Autobahn A 5 mit einer hohen Geschwindigkeit in Richtung Süden, als in Höhe der Ortschaft Istein ein blaues Fahrzeug aus einer Kolonne heraus von dem rechten auf den linken Fahrstreifen gewechselt habe. Um eine Kollision zu vermeiden musste der 30-Jährige wohl nach links ausweichen und überholte noch zwischen dem linken Fahrstreifen und der Mittelschutzplanke das blaue Fahrzeug. Danach verlor der 30-Jährige die Kontrolle über seinen Pkw, kreuzte beide Fahrstreifen und kam nach rechts von der Autobahn in den Straßengraben ab. Der 30-Jährige blieb unverletzt. Das blaue Fahrzeug fuhr weiter. Der Pkw des 30-Jährigen wurde stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit.

Die Verkehrspolizei Weil am Rhein hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem blauen Fahrzeug geben können. Bei dem gesuchten Fahrzeug könnte es sich um ein blaues Mercedes-SUV mit Schweizer-Kennzeichen handeln. Hinweise nimmt die Verkehrspolizei unter der Telefonnummer 07621 98000 entgegen.

