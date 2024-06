Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fahrrad und Pedelec entwendet

Fulda (ots)

Fahrrad entwendet

Großenlüder. Unbekannte brachen in der Nacht zu Mittwoch (05.06.) in die Garage eines Wohnhauses in der Straße "In den Haberswiesen" ein. Sie entwendeten ein orange-schwarzes Mountainbike "Giant XTC" und einen dunkelgrau-schwarzen Bordcomputer der Marke Bosch im Gesamtwert von rund 1.300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pedelec entwendet

Fulda. Am Dienstag (04.06.), um 12 Uhr, stellte ein 50-jähriger Mann aus Fulda sein grau-schwarzes Pedelec "Cube Reaction Hybrid ONE 625" an einem Fahrradständer in der Rabanusstraße in der Nähe eines Einkaufsmarktes ab und sicherte dieses mittels Schloss. Als er gegen 15 Uhr zurückkehrte bemerkte er, dass unbekannte Langfinger das rund 1.000 Euro teure Zweirad entwendet hatten. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

