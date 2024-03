Hauptzollamt Regensburg

HZA-R: Erfolg für Further Zöllner: Gemüse als Tarnung für Schmuggelzigaretten

Regensburg (ots)

Vor wenigen Tagen überprüften Zollbeamte der Kontrolleinheit Verkehrswege Furth im Wald des Hauptzollamts Regensburg nahe Amberg einen aus Südosteuropa kommenden Kleintransporter. Auf Befragen gab der 23-jährige Fahrer an, Gemüsekartons und Koffer geladen zu haben und sich auf dem Weg nach Großbritannien zu befinden. Drogen oder Waffen habe er nicht dabei und Zigaretten auch nur im Rahmen der erlaubten Menge von 800 Stück.

Allerdings ließen sich die erfahrenen Further Zöllner nicht so leicht täuschen und nahmen das Ladegut genauer unter die Lupe. Letztendlich zahlte sich die Beharrlichkeit der Zöllner auch aus: In 15 Kartons befanden sich, teilewiese päckchenweise in schwarzer Folie verpackt, versteckt unter Gemüse, insgesamt 18.120 Stück Zigaretten sowie 400 Stück Heats. Allerdings wurden die Further Zöllner im Rahmen der durchgeführten zollrechtlichen Kontrollmaßnahme nochmals fündig: Versteckt unter Koffern und weiteren Gepäckstücken kamen mehrere Kartons mit zahlreichen Flaschen zum Vorschein. In den aufgefundenen Flaschen befanden sich insgesamt 30 Liter 40 %Trinkbranntwein.

Auf das Schmuggelgut angesprochen erklärte der Mann, er wollte die Zigaretten gewinnbringend weiterverkaufen. Die Further Zöllner stellen die Schmuggelzigaretten sicher und leiteten gegen den 23-Jährigen ein Verfahren wegen des Verdachtes der Steuerhinterziehung ein. Die entstandene Steuerschuld belief sich auf rund 3.500,- Euro.

