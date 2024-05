Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Polizei führt Geschwindigkeitsmessungen im Umleitungsbereich der B10 durch

Rinnthal (ots)

Am Mittwoch, 29. Mai und am heutigen Freitag wurden im Zuge der bestehenden Umleitung wegen der Sperrung der B10-Tunnel in Rinnthal Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Hierbei wurden am Mittwoch von 18-23:10h insgesamt 1085 Fahrzeuge gemessen, wovon 162 zu schnell waren. 6 Fahrer erwarten Bußgelder, wobei das schnellste Fahrzeug bei erlaubten 30km/h mit 48km/h gemessen wurde. Die restlichen Verstöße lagen im Bereich von Verwarnungsgeldern. Am Freitagmorgen wurden von 06:45h-10:50h insgesamt 1341 Fahrzeuge gemessen, wobei 116 Verstöße festgestellt werden mussten. 12 der Fahrer erwartet ein Bußgeld, die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 51km/h. Die Messungen wurden am heutigen Tag beendet, nachdem die Bauarbeiten abgeschlossen und die Strecke auf der B10 wieder freigegeben worden waren.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell