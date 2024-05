Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - Schwerer Verkehrsunfall - Ohne Führerschein und Betrunken

Kandel (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem LKW und einem PKW kam es am 29.05.24 um 13.30h bei Kandel-Süd auf der B9 kurz hinter der Anschlussstelle der A65. Eine 63-jährige PKW-Fahrerin aus dem Kreis Germersheim kam aus Kandel und wollte an der B9 nach links in Richtung Autobahn fahren. Dabei übersah sie einen Sattelzug, welcher von der Autobahn in Richtung B9 fuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge, welcher zu einem Sachschaden in Höhe von ca. 13.000 Euro führte. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die 63-jährige gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Weiterhin roch sie stark nach Alkohol. Einen Atemalkoholtest konnte sie nicht abgeben. Ihr wurde anschließend eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge wurde der Verkehr umgeleitet.

