Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Jockgrim - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Jockgrim (ots)

Am 30.05.24 um 09.20h befuhr ein PKW-Fahrer die K10 in Richtung Kreisverkehr. An der Einmündung zum Mittelwegring sei ein schwarzer Mercedes Vito auf die K10 eingebogen, ohne auf die Vorfahrt des PKW zu achten. Der PKW-Fahrer musste danach stark bremsen, drehte sich mehrmals und kam entgegen der Fahrtrichtung im Grünstreifen zum Stehen. Dadurch wurde ein Leitpfosten und drei Verkehrsschilder beschädigt. Zu einer Kollision zwischen den Fahrzeugen kam es nicht. Der schwarze Mercedes wäre weitergefahren. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Zeugen, die Angaben zu einem schwarzen Mercedes Vito oder andere sachdienliche Hinweise machen können, sollen sich bitte mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

