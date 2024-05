Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 2 betrunkene Lkw-Fahrer, aber wer ist gefahren?

Lingenfeld (ots)

Durch einen Verkehrsteilnehmer wurde eine betrunkene Person gemeldet, welche in einen Lkw gestiegen und losgefahren wäre. Der Lkw konnte auf der K31 zwischen Schwegenheim und Lingenfeld kontrolliert werden. Es befanden sich zwei litauische Lkw-Fahrer im Führerhaus, welche beide eine Alkoholisierung von über 1,5 Promille in ihrer Atemluft aufwiesen. Da vor Ort nicht zweifelsfrei geklärt werden konnte, welcher der beiden Fahrer am Steuer saß, musste beiden eine Blutprobe entnommen werden. Einer der Fahrer hatte noch den Schlüssel eines zweiten Lkw dabei, weshalb beide Lkw-Schlüssel sichergestellt wurden. Die beiden Lkw wurden im weiteren Verlauf durch entsendende Firma abgeholt. Gegen die Lkw-Fahrer wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

