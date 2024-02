Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Bredstedt: Polizei sucht Zeugen nach zwei Verkehrsunfallfluchten

Bredstedt (ots)

Die Polizeistation in Bredstedt ermittelt nach zwei angezeigten Verkehrsunfallfluchten und sucht die Verursacher und mögliche Zeugen.

Am Donnerstag, 01.02.2024, kam es in der Zeit von 12:45 Uhr bis 14:15 Uhr zu einem Unfall in der Bahnhofstraße gegenüber der Hausnummer 8. Am dortigen Fahrbahnrand war ein grauer Nissan abgestellt. Es wird davon ausgegangen, dass in dieser Zeit ein Fahrzeug rückwärts gegen die Front des Nissans gefahren ist und vermutlich mit einer Anhängerkupplung den Schaden verursacht haben könnte. Anschließend hat sich der Verursacher vom Unfallort entfernt, ohne die Polizei zu informieren.

Am Freitagvormittag, 02.02.2024, gegen 09:30 Uhr kam es an der Einmündung Eisenbahnstraße (B5) / Alleestraße zu einem weiteren Verkehrsunfall. Hier wollte eine 17-jährige Jugendliche von der Innenstadt kommend die Alleestraße überqueren. Ein abbiegendes, dunkles Fahrzeug übersah die junge Frau offenbar und fuhr diese mit der Fahrzeugfront an, sodass sich die 17-jährige auf der Motorhaube abstützen musste und leichte Verletzungen davontrug.

Unmittelbar hinter dem verursachenden Fahrzeug soll sich ein weiteres dunkles Fahrzeug, eventuell eine Limousine, befunden haben. Möglicherweise haben Insassen dieses Fahrzeugs den Unfall bemerkt.

Die Fahrerin des dunkelblauen oder schwarzen PKW, die den Unfall verursacht haben soll, konnte wie folgt beschrieben werden: Sie soll ca. 50-60 Jahre alt sein und helle/weiße, kinnlange Haare haben. Die Frau soll sich bei der Jugendlichen noch entschuldigt haben. Möglicherweise hat die Verursacherin den Zwischenfall nicht als Unfall wahrgenommen und wird daher gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Auch etwaige Zeugen oder Hinweisgeber der beiden Unfälle werden gebeten, sich mit der Polizei in Bredstedt unter 04671/404490-0 in Verbindung zu setzen.

