Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Niebüll: Ermittlungserfolg nach Einbruch in den TeCa Telecom Shop

Niebüll (ots)

In der Nacht von Dienstag, 16.01.2024, auf Mittwoch ist es in Niebüll zu einem Einbruch in das TeCa Telecom Geschäft in der Hauptstraße gekommen. Dabei wurde eine Fensterscheibe eingeworfen und mehrere Smartphones durch die Täter entwendet.

Die ermittelnde Kriminalpolizei Niebüll konnte aufgrund von Zeugenhinweisen nun zwei Personen mit der Tat in Verbindung bringen. Ein 15-jähriger Jugendlicher und ein 13-jähriges Kind aus Niebüll, sind verdächtig, den Einbruch begangen zu haben. Bei einer durch die Staatsanwaltschaft Flensburg beantragten Durchsuchung konnten am Montag, 29.01.2024, bei beiden Tatverdächtigen Smartphones aufgefunden werden, die bei dem Einbruch entwendet worden sind.

Es besteht der Verdacht, dass die ermittelten Tatverdächtigen auch für Einbruch und den Diebstahl eines Fahrzeugs in Galmsbüll in der Woche vor dem Einbruch in das Geschäft verantwortlich sein könnten.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell