Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Süderbrarup - Standkontrolle am Brarup-Markt

Süderbrarup (ots)

Am Mittwochnachmittag, 31.01.2023, haben Beamte der Polizeistation Süderbrarup, zusammen mit den Kollegen des Polizeiautobahn- und Bezirksreviers Nord eine Standkontrolle auf dem Gelände des Brarup-Marktes durchgeführt. Hierbei wurden Fahrzeuge, welche entlang der Kappelner Straße unterwegs waren durch die Beamten kontrolliert.

Insgesamt wurden in der Zeit von 13:30 Uhr bis 18:00 Uhr 110 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei wurden 17 Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet, davon 6 wegen der Nutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt. In drei Fällen musste die Weiterfahrt untersagt werden, unter anderem wegen der Teilnahme am Straßenverkehr ohne das Tragen der erforderlichen Sehhilfe, in zwei Fällen wegen starker Überladung. Hierbei stellten die Beamten einen Kleintransporter fest, der bis unter das Dach mit Bauschutt beladen war. Das Fahrzeug, welches für ein Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen zugelassen war, wurde vor Ort gewogen. Dabei wurde eine Überladung von mehr als einer Tonne festgestellt. Der Fahrzeugführer muss sich nun in einem Bußgeldverfahren verantworten.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell