Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Hüsby - Sattelzug auf A7 mit fehlendem Rad kontrolliert

Hüsby (ots)

Am Freitagmittag, 26.01.2024, haben Polizeibeamte des Polizeiautobahnreviers Nord während ihrer Streifenfahrt auf der A7 in Richtung Hamburg einen Sattelzug festgestellt, dessen Sattelauflieger mit fünf anstatt mit sechs Rädern unterwegs gewesen ist.

Der polnische Sattelzug wurde auf den Parkplatz Hüsby geleitet und dort kontrolliert. Anhand der Spuren am Fahrzeug deutet alles darauf hin, dass das Rad während der Fahrt abgerissen ist. Der Fahrer gab an, dies nicht mitbekommen zu haben und hat den beladenen Sattelzug somit möglicherweise schon längere Zeit in diesem Zustand geführt. Der Ort, an welchem das Rad verloren gegangen ist, kann nicht bestimmt werden, da auf deutscher Seite keine vergleichbaren Meldungen vorliegen. Es wird davon ausgegangen, dass das Rad im Ausland verloren gegangen ist.

Gegen den Fahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt mit dem Lkw in diesem Zustand wurde untersagt.

