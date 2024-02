Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Sankt Peter-Ording - Frau gerät in Schlickloch

Sankt Peter-Ording (ots)

Am Donnerstagmittag, 01.02.2024, gegen 11:55 Uhr befand sich eine 70-jährige Frau alleine auf einer Wattwanderung von Sankt Peter-Ording in Richtung Westerheversand. Nach ersten Erkenntnissen geriet die Dame in ein Schlickloch und versank dort unvermittelt bis zur Hüfte im Watt.

Es gelang ihr, sich aus dem Schlickloch zu befreien und einen Notruf abzusetzen. Unterkühlt und entkräftet war sie nicht mehr in der Lage, sich selbstständig auf das Festland zu begeben. Da der genaue Aufenthaltsort im Watt um St. Peter-Ording nicht bekannt war und das Hochwasser bereits anlief, wurde eine Suche mit Kräften der Feuerwehr, der DLRG, der Kurverwaltung und der Polizei eingeleitet. Die 70-jährige Frau konnte gefunden werden, bevor das Hochwasser sie erreichte. Mit einem Hovercraft wurde Sie auf das Festland verbracht, dort durch den Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus verbracht.

