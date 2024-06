Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Blitzer beschädigt - Wahlplakat beschmiert - Pkw aufgebrochen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Blitzer beschädigt

Heringen. Unbekannte beschädigten zwischen Dienstag (21.05.) und Dienstag (04.06.) einen Blitzer in der Landecker Straße in Lengers. Hierdurch entstand Schaden von circa 900 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Wahlplakat beschmiert

Heringen. Mit grüner Farbe beschmierten Unbekannte zwischen Montag (27.05.) und Mittwoch (05.06.) ein Wahlplakat in der Lengerser Straße. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw aufgebrochen

Bebra. Eine Scheibe eines roten Opel Corsa schlugen Unbekannte am Mittwoch (05.06.), zwischen 16.30 Uhr und 22.30 Uhr, ein. Anschließend entnahmen die Täter eine Umhängetasche samt Inhalt aus dem Fahrzeuginnenraum. Der genaue Wert des Diebesguts ist aktuell noch unklar. Zur Tatzeit stand der Opel in der Bahnhofstraße. An dem Auto entstanden rund 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell